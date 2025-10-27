Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"

Nella serata di domani (ore 20:00 in diretta su RaiSport) l’Italia Under 17 andrà alla caccia della quarta vittoria di fila per continuare la propria corsa nel Mondiale di categoria: agli ottavi di finale sarà sfida contro una Nigeria che seppur qualificatasi come una delle migliori terze non è squadra da sottovalutare. L’obiettivo per le azzurrine di Viviana Schiavi è accedere, dopo undici anni, fra le prime otto del Mondo.

Alla viglia della sfida ha parlato ai canali ufficiali della FIGC Viola Volpini che aveva saltato l’Europeo per un grave infortunio: “La parola Mondiale mi fa venire i brividi. Essere qui è proprio bello, mi voglio godere ogni momento, ogni emozione. - spiega Volpini tornando sull’infortunio - Beh, era il 29 febbraio, un giorno che torna una volta ogni quattro anni. La prossima volta che ci sarà, nel 2028, me ne rimarrò chiusa in casa. Sono orgogliosa dei sacrifici fatti per essere qui”.

Spazio poi ai suoi idoli che rispondono al nome di Sofia Cantore e Cristiana Girelli al femminile ed Erling Braut Haaland al maschile, prima di soffermarsi sulla sfida contro le Super Eagles: “Dobbiamo giocare come abbiamo fatto finora. Sicuramente sarà un’avversaria fisica e veloce, non semplice da affrontare; ma noi dobbiamo guardare a noi stesse e proseguire nel nostro percorso”.

Il programma degli ottavi di finale

Martedì 28 ottobre

Brasile-Cina, ore 16.30

USA-Paesi Bassi, ore 16.30

Corea del Nord-Marocco, ore 20

Italia-Nigeria, ore 20 (diretta tv su RaiSport)

Mercoledì 29 ottobre

Spagna-Francia, ore 16.30

Messico-Paraguay, ore 16.30

Canada-Zambia, ore 20

Giappone-Colombia, ore 20