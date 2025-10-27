Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"

Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nella serata di domani (ore 20:00 in diretta su RaiSport) l’Italia Under 17 andrà alla caccia della quarta vittoria di fila per continuare la propria corsa nel Mondiale di categoria: agli ottavi di finale sarà sfida contro una Nigeria che seppur qualificatasi come una delle migliori terze non è squadra da sottovalutare. L’obiettivo per le azzurrine di Viviana Schiavi è accedere, dopo undici anni, fra le prime otto del Mondo.

Alla viglia della sfida ha parlato ai canali ufficiali della FIGC Viola Volpini che aveva saltato l’Europeo per un grave infortunio: “La parola Mondiale mi fa venire i brividi. Essere qui è proprio bello, mi voglio godere ogni momento, ogni emozione. - spiega Volpini tornando sull’infortunio - Beh, era il 29 febbraio, un giorno che torna una volta ogni quattro anni. La prossima volta che ci sarà, nel 2028, me ne rimarrò chiusa in casa. Sono orgogliosa dei sacrifici fatti per essere qui”.

Spazio poi ai suoi idoli che rispondono al nome di Sofia Cantore e Cristiana Girelli al femminile ed Erling Braut Haaland al maschile, prima di soffermarsi sulla sfida contro le Super Eagles: “Dobbiamo giocare come abbiamo fatto finora. Sicuramente sarà un’avversaria fisica e veloce, non semplice da affrontare; ma noi dobbiamo guardare a noi stesse e proseguire nel nostro percorso”.

Il programma degli ottavi di finale
Martedì 28 ottobre
Brasile-Cina, ore 16.30
USA-Paesi Bassi, ore 16.30
Corea del Nord-Marocco, ore 20
Italia-Nigeria, ore 20 (diretta tv su RaiSport)
Mercoledì 29 ottobre
Spagna-Francia, ore 16.30
Messico-Paraguay, ore 16.30
Canada-Zambia, ore 20
Giappone-Colombia, ore 20

Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando... Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la... Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino... Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra... FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra e Spagna
Italia, Oliviero: "Sempre ammirato il Brasile per le sue qualità. Di Lorenzo un esempio"... Live TMWItalia, Oliviero: "Sempre ammirato il Brasile per le sue qualità. Di Lorenzo un esempio"
Italia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica" Live TMWItalia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica"
Parma carica le Azzurre. Entusiasmo all’Istituto Toscanini per l’incontro con le... Parma carica le Azzurre. Entusiasmo all’Istituto Toscanini per l’incontro con le calciatrici
Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"... Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, entra nel vivo la trattativa con Spalletti: possibile incontro nelle prossime ore
Immagine top news n.1 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.2 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.3 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.4 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.5 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.6 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.7 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari: "Perugia, serve una vittoria per ridare morale a una piazza depressa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roberto Tricella: "Juve, andrei su Palladino. Inter, Lautaro deve darsi una regolata"
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Bremer saluta Tudor: "Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro"
Immagine news Serie A n.3 Tudor esonerato dalla Juventus, Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio per il futuro"
Immagine news Serie A n.4 Como, Diao: “Quando sei fuori è difficile, ora sono tornato con più entusiasmo che mai"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Cardinale: "Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A nell'ultimo mercato"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, revoca della carica a Zangrillo. Sucu: "Un board deve funzionare collettivamente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi su Magnani: "In una delle prossime 2 gare giocherà sicuramente"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sopralluogo dei tecnici comunali al Partenio dopo le scosse di terremoto. La situazione
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Avellino, i convocati di Vivarini: ancora out Merola, ma torna Cangiano
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Monza, i convocati di Bianco: Petagna ancora out. Ci sono Brorsson e Galazzi
Immagine news Serie B n.6 Dionisi: "Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare la guardia"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col Cittadella
Immagine news Serie C n.4 Picerno, tegola a centrocampo: rottura del crociato e distrazione del collaterale per Maselli
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Ferrero contro Liverani: "La squadra è forte, ma gioca con paura. E non deve"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, smentito Campolattano: "Club in vendita. Ma nessun contatto con questo gruppo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
Immagine news Calcio femminile n.4 FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Oliviero: "Sempre ammirato il Brasile per le sue qualità. Di Lorenzo un esempio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?