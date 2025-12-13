Podcast TMW Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate

In una stagione dove tutti i tasselli sembrano andare nel posto giusto, il Milan ha un'enorme lacuna della quale si era pure reso conto. Ma che non è (ancora) riuscito a risolvere. Non è un mistero che il club allenato da Massimiliano Allegri stesse cercando Dusan Vlahovic ad agosto, senza riuscire però a chiudere il colpo. Lui ma pure Patrik Schick e altri nomi, con il Milan che alla fine ha preso un falso nueve che... Si sta dimostrando tale, come Christoper Nkunku.

Cosa accadrà a gennaio? Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Il Milan intanto... Si gode Super Pulisic

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per analizzare la vittoria contro il Torino in rimonta. Queste le sue dichiarazioni principali: "Una serata molto emozionante, sono tornato nello stadio che mi ha supportato e cresciuto fino ad arrivare al Milan. Mi ha fatto molto piacere vedere tante persone con cui ho lavorato in passato e che sono diventate amiche: mi fa piacere aver lasciato un bel ricordo e che c'è un bel rapporto con tutte le persone che lavorano nel Torino. Abbiamo terminato anche con una vittoria, meglio di così non poteva esseree. Nel primo tempo siamo partiti un po' timidi, abbiamo subito subito due gol, poi abbiamo trovato il grande gol di Rabiot che ci ha dato morale per approcciare il secondo tempo, che abbiamo cominciato da grande squadra. Nella ripresa abbiamo tenuto più la palla per trovare l'imbucata"

Vi aspettavate un Pulisic così?

"Meno male che aveva la febbre... (ride, ndr). È un grande giocatore, un bravo ragazzo che si mette sempre a disposizione. Ha avuto qualche problemino che lo ha fermato un po' di più ma fa la differenza: averlo in campo si sente. Vanno i complimenti a lui che ha fatto doppietta e anche a tutti gli altri ragazzi".