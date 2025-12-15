C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
Marco Conterio
Clamoroso a Firenze. La Fiorentina perde anche contro l'Hellas Verona, i Viola sono a -8 dal quartultimo posto. Una Caporetto vera e propria e ora sembra esserci solo una soluzione per evitare un Titanic Viola che rischia inequivocabilmente di condurre la squadra verso la retrocessione in Serie B.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Crisi viola, il parere di Matteo Renzi
Altro giro a vuoto per la Fiorentina e la crisi nera, a tinte viola, della squadra toscana prosegue imperterrita. Si allunga la striscia negativa che va avanti ormai dall'inizio della stagione e che vede i gigliati incapaci di vincere una singola gara in questa edizione di Serie A, quando sono passate ormai 15 partite dall'inizio. Anche nella partita casalinga contro l'Hellas Verona, in teoria una festa visto lo storico gemellaggio tra le due tifoserie ma in realtà una sorta di spareggio sul ciglio dell'incubo per le due squadre agli ultimi posti della classifica. Alla fine, senza quasi nemmeno colpo ferire, sono gli scaligeri a esultare con il gol a tempo quasi scaduto di Orban, che condanna la Fiorentina a rimanere sempre più ultima e sempre più lontana dalla zona salvezza, ora distante ben 8 punti. Uno stato di crisi generalizzata in casa Fiorentina che fa rumore anche fuori dagli ambiti più prettamente sportivi. Ha scritto per esempio un brevissimo post sul suo profilo X il politico Matteo Renzi. Il presidente del partito Italia Viva, senatore della Repubblica Italiana e notoriamente tifoso della Fiorentina, ha scritto: "Firenze non merita questo scempio". Breve e conciso, ma chiarissimo. Tra i commenti si possono leggere alcuni tifosi viola che ne invocano un intervento diretto.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
