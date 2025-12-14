Podcast TMW La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate

Comprare oggi per programmare la prossima stagione. Con l'obiettivo minimo di arrivare in Champions League, chiaramente, la Juventus pensa a gennaio progettando anche l'anno che verrà. In due-tre ruoli specifici, facendo chiaramente di necessità virtù anche sul mercato, senza grandi capitali da investire a disposizione.

Tutto sulle strategie di Damien Comolli nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Due giornate alla fine della League Phase di Champions League con la Juventus al momento in zona playoff, sebbene non da testa di serie. E se il torneo finisse oggi rischierebbe di pescare una fra Barcellona e Marsiglia. Altre due partite da giocare, tutt'altro che facili: il 2026 si apre col Benfica di José Mourinho e i lusitani sono storicamente un avversario indigesto per la Juve. Basti pensare che in 9 precedenti i bianconeri hanno vinto una sola volta, nel marzo 1993 e pareggiato una, 0-0 a Torino nella semifinale di Europa League che equivale a una sconfitta, poiché bastò al Benfica per accedere alla finale del torneo, giocata proprio a Torino. Poi 7 sconfitte, una più dolorosa dell'altra. l'ultima a Torino per 0-2 il 29 gennaio 2025 ad accentuare una crisi che porterà da lì a poco all'esonero di Thiago Motta. Il Benfica dal canto suo, dopo essere partito con 4 ko in altrettante partite di Champions ha preso coraggio, battendo Ajax e Napoli e tornando in corsa per qualificarsi. Attualmente i lusitani sarebbero eliminati e solo una vittoria a Torino può cambiare la loro prospettiva.

L'ultima partita per la Juventus è a Montecarlo contro il Monaco. Le due squadre non si sfidano dalle semifinali di Champions 2017 che hanno visto i bianconeri vincere entrambe le sfide. Qui la cabala dice che i monegaschi hanno vinto solo una volta, peraltro inutilmente perché il 3-2 del 1998 non bastò a ribaltare il 4-1 con cui la Juve di Marcello Lippi aveva vinto all'andata, semfiinale di Champions anche in questo caso.

21 gennaio, Juventus - Benfica

28 gennaio, Monaco - Juventus