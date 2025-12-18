Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ternana, Fabio Forti nuovo amministratore unico. "A lavoro per la risoluzione con Ferrero"

© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 14:22Serie C
Luca Bargellini

Attraverso il sito ufficiale della Ternana arriva una nota con la quale si comunica la nomina di Fabio Forti quale nuovo amministratore unico delle Fere.

"Ringrazio la proprietà - afferma il dottor Forti -, e dunque la famiglia Rizzo, per la fiducia riposta nella mia figura professionale.

In qualità di ternano, assicuro a tutti il massimo impegno per dimostrare di essere all’altezza del prestigioso e oneroso incarico che mi è stato affidato, nella piena consapevolezza di ciò che il glorioso club calcistico rappresenta per la città.
Nei prossimi giorni sarà mia cura procedere a un’analisi approfondita della situazione contabile della società, con l’obiettivo di valutare come ricondurre i costi di gestione entro parametri sostenibili e coerenti con il campionato di appartenenza.
Su sollecitazione dell’azionista, darò immediato mandato a uno studio giuslavorista per la risoluzione del contratto stipulato dalla precedente amministratrice con il sig. Massimo Ferrero, all’insaputa della proprietà.

Sarà mia premura comunicare con puntualità e precisione gli sviluppi della situazione".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
