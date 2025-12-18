Ternana, Fabio Forti nuovo amministratore unico. "A lavoro per la risoluzione con Ferrero"
Attraverso il sito ufficiale della Ternana arriva una nota con la quale si comunica la nomina di Fabio Forti quale nuovo amministratore unico delle Fere.
"Ringrazio la proprietà - afferma il dottor Forti -, e dunque la famiglia Rizzo, per la fiducia riposta nella mia figura professionale.
In qualità di ternano, assicuro a tutti il massimo impegno per dimostrare di essere all’altezza del prestigioso e oneroso incarico che mi è stato affidato, nella piena consapevolezza di ciò che il glorioso club calcistico rappresenta per la città.
Nei prossimi giorni sarà mia cura procedere a un’analisi approfondita della situazione contabile della società, con l’obiettivo di valutare come ricondurre i costi di gestione entro parametri sostenibili e coerenti con il campionato di appartenenza.
Su sollecitazione dell’azionista, darò immediato mandato a uno studio giuslavorista per la risoluzione del contratto stipulato dalla precedente amministratrice con il sig. Massimo Ferrero, all’insaputa della proprietà.
Sarà mia premura comunicare con puntualità e precisione gli sviluppi della situazione".