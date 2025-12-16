Podcast TMW Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu

Inter prima da sola ma senza big match vinti: cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu. Questo il titolo del podcast odierno di TuttoMercatoWeb.com, che analizza il cammino fatto fino a questo momento in campionato dai nerazzurri.

Marotta e Ausilio non avevano preso un abbaglio quando hanno scelto Cristian Chivu in estate, questa è la prima cosa che balza agli occhi. Insomma, nonostante le poche panchine in A, conoscevano bene il suo valore. Che di fatto si manifesta con i risultatati sul campo. E non era scontato, visto quanto fatto da Simone Inzaghi anche in termini di identità di squadra.

E poi cosa altro ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu? Il mercato, le riserve, il problema negli scontri diretti, Pio Esposito, i giocatori a fine corsa e la certezza Lautaro: ascolta il podcast di TMW con l'analisi completa!