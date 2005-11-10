Ufficiale
Milan Women, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Marta Mascarello
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AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Marta Mascarello fino al 30 giugno 2028.
Marta, classe 1998, è approdata in rossonero nell'estate 2022 ed è da subito diventata parte integrante del Milan arrivando a collezionare, ad oggi, 93 presenze. La sua crescita in rossonero è stata accompagnata da impegno, serietà e senso di appartenenza, qualità che l’hanno resa un punto di riferimento importante all’interno del gruppo squadra.
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