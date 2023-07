ufficiale Milan Women, riscattato il cartellino di Mascarello dalla Fiorentina

Il Milan ha annunciato sul proprio sito ufficiale la conferma di Marta Mascarello riscattando il suo cartellino dalla Fiorentina. La calciatrice classe '98 era arrivata lo scorso anno in rossonero in prestito collezionando 18 presenze con la maglia delle lombarde e convincendo così la società a puntare su di lei. Per Mascarello c'è dunque l'addio al club viola dove era approdata nel 2019 e con cui aveva collezionato 33 presenze con quattro reti. Questa la nota del club:

"AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per il riscatto delle prestazioni sportive di Marta Mascarello. La centrocampista, arrivata in prestito la scorsa stagione dall'ACF Fiorentina, ha collezionato 18 presenze in rossonero".