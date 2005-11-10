Ufficiale Il Napoli saluta la sua bomber: Floe lascia dopo 14 reti e si accasa al Wolfsburg

Dopo una stagione da protagonista in Serie A Women, con ben 14 reti in 29 presenze, per la nazionale danese Cecilie Floe è arrivato il momento di salutare il Napoli e volare in Bundesliga per vestire la maglia di una big continentale come il Wolfsburg. Questo il comunicato della società partenopea:

"Il Napoli Women comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Cecilie Fløe al VfL Wolfsburg Frauen, club che milita nella Frauen-Bundesliga, campionato di massima serie tedesca.

Arrivata a Napoli nell’estate del 2025 dal Tampa Bay Sun FC, ha contribuito da protagonista all’annata memorabile delle Azzurre, mettendo a segno ben 14 reti e 4 assist in 29 presenze. Con le sue prestazioni ha trascinato la squadra dentro e fuori dal campo contribuendo alla crescita esponenziale del Club, e il suo passaggio in un prestigioso campionato come la Frauen-Bundesliga dimostra quanto fatto in questa stagione. Il Napoli Women intende ringraziare Cecilie per la sua professionalità e dedizione profusa in campo e le augura il meglio per la sua nuova avventura! Held og lykke, Fløe!"

La classe 2001 ha firmato un contratto con il club tedesco fino al 2030 dicendosi entusiasta per la nuova avventura: "Non vedo l'ora di indossare la maglia del Wolfsburg la prossima stagione. Il VfL è uno dei migliori club in Germania e vanta una storia fantastica a livello internazionale. Spero di poter dare il mio contributo con le mie doti offensive e di aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi comuni nei prossimi anni. Sarà emozionante vedere cosa riusciremo a realizzare insieme. Inoltre, sarà una grande esperienza giocare in un campionato così competitivo come quello tedesco".