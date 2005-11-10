Ufficiale La Roma Femminile cala il colpo grosso in attacco: triennale per Piemonte

La notizia era già nell'aria da tempo, ne avevamo parlato intorno alla metà di giugno, e alla fine il tutto si è concretizzato: Martina Piemonte, dopo l'esperienza alla Lazio Women, torna alla Roma Femminile, firmando con le campionesse di Italia un contratto triennale, valido dunque fino al 30 giugno 2029.

Di seguito, la nota della formazione giallorossa:

"Martina torna alla Roma, firmando un contratto fino al 2029, dopo la stagione 2018/19 nella quale colleziona 22 presenze segnando 6 gol totali.

L’attaccante italiana nella sua carriera ha girato l’Italia e l’Europa, giocando sia in Spagna che in Inghilterra. Dal 2012 è stabilmente nelle fila delle Nazionali giovanili e poi Maggiore.

Con la Roma tornerà ad indossare la maglia numero 18.

Bentornata alla Roma, Martina!".