Ufficiale La nuova Juve Women prende forma: Mazzetta promosso Ds. Contratto fino al 2028

Inizia a prendere forma la nuova Juventus Women, con l'annuncio del nuovo Direttore Sportivo: soluzione interna, considerando che è stato nominato Massimiliano Mazzetta, che da due anni lavorava a stretto contatto con l'ex Stefano Braghin. Per lui, contratto biennale, valido dunque fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota del club:

"Massimiliano Mazzetta sarà il nuovo Head of Women’s Football di Juventus, con un contratto che lo lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028.

Entrato in Juventus nel 2013, Massimiliano Mazzetta ha costruito il proprio percorso professionale all’interno del Club attraverso ruoli di crescente responsabilità. Dopo l’esperienza come Academy Sport Secretary, dal 2018 al 2024 ha ricoperto la posizione di Sport Secretary Supervisor, fornendo supporto regolamentare e amministrativo alle attività sportive della Next Gen e del Settore Giovanile. Dal luglio 2024 è stato Deputy Women’s Football Director, contribuendo allo sviluppo dell’area femminile e lavorando a stretto contatto con Stefano Braghin, che ha recentemente deciso di intraprendere nuove sfide professionali, e con tutte le componenti del progetto Juventus Women.

La sua nomina rappresenta dunque un importante segnale di continuità e valorizzazione delle competenze maturate all’interno del Club, in un percorso che guarda al futuro.

A Massimiliano vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Juventus per questa nuova sfida professionale".