Riparte la A femminile: Fiorentina, inizia il dopo Guagni. Tante novità per Cincotta

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Anche in casa Fiorentina l’estate ha portato tanti cambiamenti con diversi addii nel nucleo storico come Mauro, Parisi e soprattutto il capitano e bandiera Alia Guagni. A questi si uniscono gli addii di Lazaro, Agard e Philtjens che nell’ultima stagione avevano ricoperto un ruolo di primo piano. Sono però arrivate giocatrici di valore come Daniela Sabatino e Martina Piemonte in avanti, la stella portoghese Claudia Neto (protagonista in Champions con il Wolfsburg negli ultimi anni) e poi due calciatrici fisiche come l’inglese Quinn e l’olandese Middag. Tanta concorrenza invece fra i pali dove al fianco di Ohrstrom sono arrivare Katja Schroffenegger, calciatrice nel giro della Nazionale, e la giovane Forcinella.

La stella: Tatiana Bonetti dovrà essere il trait d’union fra la vecchia e la nuova Fiorentina. Dopo una stagione in cui ha avanzato il proprio raggio d’azione giocando stabilmente come punta quest’anno potrebbe tornare a giostrare sulla trequarti qualora mister Cincotta dovesse decidere per un tandem di peso in avanti. Bonetti, dopo i 12 gol in 14 presenze di un anno fa, sarà comunque un’arma fondamentale per le speranze Scudetto/Champions delle viola.

La rivelazione: Potrebbe essere l’anno della consacrazione per Marta Mascarello, centrocampista classe ‘98, che la scorsa stagione aveva guadagnato anche la ct Bertolini durante il torneo dell’Algarve. Grinta e qualità non le difettano per ritagliarsi un posto in un centrocampo dove la concorrenza è elevata, ma il futuro è dalla sua parte.

L’allenatore: Antonio Cincotta è alla sua quinta stagione in viola e per continuare ad arricchire la bacheca del club (uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana) dovrà essere bravo a guidare la rivoluzione estiva e trovare nuove senatrici. La concorrenza è aumentata – con Roma e Milan ormai a livello delle viola – e conquistare uno dei primi due posti non sarà compito facile.

Obiettivo: Qualificazione Champions League

Probabile formazione: SCHROFFENEGGER; Cordia, Tortelli, QUINN, Fusini; NETO, Adami (Mascarello), Breitner; Thogersen (Clelland); Bonetti, SABATINO

Acquisti: Daniela Sabatino (Sassuolo), Katja Schroffenegger (Florentia San Gimignano), Camilla Forcinella (Hellas Verona), Louise Quinn (Arsenal), Tessel Middag (West Ham), Sara Baldi (p, Hellas Verona), Martina Piemonte (svincolata), Martina Zanoli (Orobica), Claudia Neto (Wolfsburg)

Cessioni: Lisa De Vanna (fc), Ilaria Mauro (Inter), Laura Agard (Milan), Alia Guagni (Atletico Madrid), Paloma Lazaro (Roma), Alice Parisi (Sassuolo), Isotta Nocchi (Napoli), Azzurra Corazzi (San Marino Academy), Marta Morreale (Empoli Ladies), Francesca Durante (Hellas Verona), Catalina Perez (Napoli), Davina Philtjens (Sassuolo), Noemi Durante (Empoli)

