Ufficiale La stella Martens annuncia l'addio ai Paesi Bassi. Contro l'Italia a luglio non ci sarà

Le prossime due gare contro la Finlandia saranno le ultime di Lieke Martens con la maglia dei Paesi Bassi. L’attaccante classe ‘92, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ha infatti annunciato la decisione di lasciare la nazionale dopo queste due gare valide per le qualificazioni al Mondiale.

“Cari tifosi delle Orange. Vorrei farvi sapere che le prossime due partite con l'OranjeLeeuwinnen saranno le mie ultime partite. - è il saluto della calciatrice - Dopodiché, lo so già, ti dirò addio con il dolore nel cuore. Cercherò di godermi tutto in più, ma come sempre darò tutto per ottenere un grande risultato con la nostra squadra. Spero di vedervi numerosi venerdì prossimo”.

“Non è stata una sorpresa per me. - ha spiegato il ct Andries Jonker – Per Lieke i Giochi Olimpici sarebbero stati il momento ideale per salutarsi, ma quando l’obiettivo è fallito a febbraio, con la sconfitta in Nations League, mi ha spiegato che l’Europeo del 2025 è troppo lontano per lei e che preferiva lasciare spazio a un’altra calciatrice”.

Martens al momento conta 158 presenze con la maglia dei Paesi Bassi con 62 reti all’attivo con cui ha contribuito alla vittoria dell’Europeo nel 2017 e al secondo posto al Mondiale del 2019. La calciatrice dunque non giocherà la sfida contro l’Italia, sempre per le qualificazioni all’Europeo, in programma il 12 luglio.