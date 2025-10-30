Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:49
Tommaso Maschio

Sarà il Messico l’avversario dell’Italia Under 17 nei quarti di finale del Mondiale in svolgimento in Marocco. Le ragazze centroamericane hanno infatti avuto la meglio sul Paraguay vincendo per 1-0 grazie a un colpo di testa di Berenice Ibarra su azione d’angolo sfiorando a più riprese il raddoppio, ma rischiando anche di subire il pari a cinque minuti dalla fine. Domenica due novembre alle ore 20:00 le Azzurrine di Viviana Schiavi sfideranno la Tricolor nell'affascinante cornice dello Stadio Olimpico di Rabat, dove si giocherà anche la finale, che ci ha già visto protagoniste nella sfida del girone giocata contro le padrone di casa del Marocco. L’obiettivo è entrare fra le prime quattro e magari puntare a migliorare quel terzo posto di undici anni fa che è l’ultimo e unico precedente in un Mondiale di categoria per l’Italia.

Nello stesso lato del tabellone della nostra nazionale andrà in scena un quarto tutto europeo fra Francia, che ha eliminato ai rigori la Spagna, e Paesi Bassi, capaci di eliminare gli USA anche in questo caso ai calci di rigore. Dall’altra parte del tabellone invece andranno in scena sfide tutte extra europee: Il Brasile sfiderà il Canada, mentre nell’ultimo quarto di finale andrà in scena un derby asiatico come quello fra la Corea del Nord e il Giappone.

Quarti di finale
Sabato 01/11
Brasile-Canada ore 16:30
Corea del Nord-Giappone 20:30

Domenica 02/11
Francia-Paesi Bassi ore 16:30
Messico-Italia ore 20:00

Classifica marcatrici:
5 gol
Giulia Galli – Italia
Yu Jong-hyang – Corea del Nord
Noa Fukushima – Giappone

4 gol
Zhou Xinyi – Cina
Carlota Chacon – Spagna
Nyanya Touray – USA
Kim Won-sim – Corea del Nord

3 gol
Lauren Malsom – Stati Uniti
Giovanna Waksman – Brasile
Julia Amireh – Canada
Melisa Kekic – Canada
Claudia Martinez – Paraguay
Daniela Feria-Estrada – Canada
Gi Iseppe – Brasile
Regina Giuseppe – Nigeria

