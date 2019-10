Supercoppa Juve-Fiorentina, gara su Tim Vision e su Rai Radio 1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la radiocronaca di Juventus-Fiorentina Women, il match che lo scorso anno fece registrare il record di spettatori per una partita di calcio femminile in Italia, e dopo aver raccontato a giugno l’avventura francese delle ‘Ragazze Mondiali’, domenica 27 ottobre Rai Radio 1 seguirà anche la Supercoppa Femminile TIMVISION.

Si può considerare un debutto quello dell’emittente radiofonica pubblica: sarà infatti la prima volta che una partita femminile troverà spazio in concomitanza con un incontro della Serie A maschile. Alle 12.25, nel corso della trasmissione ‘Domenica Sport’ che anticipa il tradizionale appuntamento pomeridiano con ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, sarà possibile seguire le radiocronache di Bologna-Sampdoria e della Supercoppa, con l’inviata Sara Meini che dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena farà vivere ai radioascoltatori tutte le emozioni di quello che ormai può essere considerato il ‘grande classico’ del calcio femminile italiano.

Come detto, nel marzo scorso Rai Radio 1 - in occasione dell’apertura dell’Allianz Stadium, con più di 39mila tifosi presenti sugli spalti - aveva già seguito la diretta di Juventus-Fiorentina Women, ma in quella circostanza l’incontro si era disputato nel fine settimana di pausa del campionato maschile. A giugno Rai Radio 1 aveva poi seguito il Mondiale francese, trasmettendo tutte le partite delle Azzurre.