Ufficiale Ternana, annunciato il rinnovo di Pirone: l'attaccante ha firmato fino al 2027

Protagonista della promozione in Serie A conquistata in questa stagione, Valeria Pirone continuerà anche in Serie A a vestire la maglia rossoverde. Questo il comunicato del club e le parole dell'attaccante classe '88:

La Ternana Women è felice di ufficializzare il rinnovo del contratto di Valeria Pirone fino a giugno 2027.

Attaccante di grande esperienza, punto di riferimento per il reparto offensivo rossoverde, Valeria ha realizzato 40 gol in due stagioni con la maglia delle Fere, contribuendo in modo determinante al percorso vincente della squadra. I suoi gol, la sua determinazione e il suo carisma ne fanno un vero e proprio punto di riferimento per la squadra.

Queste le prime dichiarazioni di Valeria Pirone dopo il rinnovo:

"Sappiamo di venire da un anno fantastico, in cui abbiamo disputato un campionato davvero straordinario. Ora ci aspetta la Serie A, una categoria diversa, con squadre molto forti e ben organizzate. Noi restiamo con i piedi per terra, con umiltà, e cercheremo di mettere in campo tutto ciò che il mister ci trasmetterà, sia a livello tecnico che umano. Siamo consapevoli di essere una neopromossa, e proprio per questo affronteremo il campionato senza presunzione, ma con la consapevolezza e la dignità di chi vuole fare bene. Lavoreremo come sappiamo fare: con professionalità, entusiasmo e spirito di squadra. Non vediamo l’ora di iniziare questa splendida avventura in Serie A. La squadra sicuramente si rafforzerà: arriveranno nuovi innesti e, purtroppo, qualcuna andrà via. Ci sono ragazze che hanno dato tanto a questa squadra, ma sappiamo che anche questo fa parte del calcio. Siamo pronte a rimboccarci le maniche e a dare il massimo, ogni giorno, in ogni allenamento. Sono felice della scelta che ho fatto, di restare qui. E spero, davvero, di riuscire a dare ancora più di quanto ho dato negli anni passati."