ufficiale Roma femminile, si separano le strade con Valeria Pirone

vedi letture

Con un post su Twitter la Roma femminile ha annunciato la separazione con la calciatrice Valeria Pirone dopo una sola stagione, condita da 22 presenze e 11 gol. "Grazie per questa stagione in giallorosso e in bocca al lupo per il futuro", questo il saluto del club capitolino.