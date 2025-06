Ufficiale Milan Femminile, ufficiale l’ingaggio fino al 2028 del portiere Sandra Estevez

È arrivata l’ufficialità da parte del Milan Femminile riguardo l'ingaggio del nuovo portiere. Sandra Estevez, spagnola classe 2002, si unirà alle rossonere con un contratto triennale. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società rossonera:

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Sandra Estévez Ogalla dal Granada Club de Fútbol Feminino. La calciatrice spagnola ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2028.

Sandra, portiere classe 2002, ha collezionato 51 presenze con le biancorosse nelle ultime due stagioni di Liga Femenina ed è parte della nazionale Under 23 della Spagna.

Un acquisto che guarda dunque anche al futuro, dato che la porta delle rossonere è al momento occupata dall’esperta Laura Giuliani. Quest’ultima ha compiuto 32 anni pochi giorni e fa e con un contrato in scadenza nel 2026 potrebbe fare da chioccia alla spagnola per dare il via ad un processo di transizione nella porta rossonera.

Ricordiamo comunque che il Milan Femminile ha chiuso il campionato al quinto posto nella poule scudetto dopo essersi piazzata nella stessa casella durante la regular season. L’obiettivo per la prossima stagione è ovviamente quello di migliorare ulteriormente per puntare magari ad un piazzamento europeo.