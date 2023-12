ufficiale Irlanda, confermata la ct Gleeson dopo la promozione in Women's Nations League

La Federcalcio irlandese è lieta di confermare che Eileen Gleeson è stata nominata nuova allenatrice della squadra nazionale femminile irlandese. La ct ha guidato ad interim la squadra in Women's Nations League vincendo tutte e sei le gare e conquistando dunque la promozione in Lega A per la prossima stagione. Gleeson guiderà la squadra nelle qualificazioni per l'Europeo del 2025 che si giocherà in Svizzera, che inizieranno ad aprile dopo il sorteggio del 5 marzo 2024.

"Per me non c'è niente di più grande che essere irlandese e poter guidare il mio paese sul palcoscenico più importante a livello internazionale e avere la responsabilità di massimizzare il potenziale di questa squadra e delle future generazioni è la cosa che mi rende più orgogliosa. - spiega Gleeson al sito della Federcalcio - Freschi dell'esperienza di lavoro con le nostre giocatrici e lo staff durante la Women's Nations League, e vedendo le giovani calciatrici di talento nelle selezioni giovanili, abbiamo un enorme potenziale su cui costruire per garantire una qualificazione costante e regolare ai prossimi tornei più importanti".