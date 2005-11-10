Ufficiale Roma, salutano Csiki e Dorsin: la prima torna al Tottenham, la seconda al PSG

La Roma ha salutato, con un post sui propri canali social, due protagoniste dell’ultima stagione per fine prestito: si tratta della centrocampista Anna Csiki, classe ‘99, e dell’attaccante Froya Dorsin, classe 2007, arrivate entrambe a gennaio rispettivamente dal Tottenham e Paris Saint-Germanin dove ora faranno ritorno. Csiki, che è stata la prima ungherese a vestire la maglia della Roma, saluta dopo 11 presenze complessive, mentre la norvegese dopo dieci gare e due reti. Entrambe hanno dunque dato il loro contributo per la vittoria di Scudetto e Coppa Italia.