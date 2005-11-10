TMW Non solo Ramos, il Milan ora vuole anche Antonio Silva: nuovi contatti nelle prossime ore

Non solo Gonçalo Ramos, il Milan vuole tornare subito a pescare in Portogallo. Preso l'attaccante, il club rossonero sta infatti lavorando per accontentare nuovamente mister Ruben Amorim, che ha evidenziato nel difensore centrale Antonio Silva l'altra priorità di questo calciomercato. Se è vero che nel corso di questi giorni sono stati fatti diversi nomi per la retroguardia rossonera, l'impressione è quella che il Diavolo abbia deciso di puntare proprio sul portoghese classe 2003 del Benfica.

Dopo i primi approcci dei giorni scorsi, nelle prossime ore il Milan avrà nuovi contatti per il difensore lusitano, facente anch'egli parte della scuderia del potente agente Jorge Mendes, già protagonista dell'operazione Gonçalo Ramos col Paris Saint-Germain.

Antonio Silva ha il contratto in scadenza nel 2027 e non ha accettato la proposta di rinnovo con il Benfica. Nell'ultima stagione ha collezionato 41 presenze con 1 gol e 1 assist tra le fila degli Encarnados.