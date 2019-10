Il Tavagnacco già dalla sfida contro la Fiorentina in programma sabato alle ore 15:00 potrà contare su due rinforzi importanti come Shino Kunisawa e Mizunho Kato, rispettivamente centrocampista e difensore, che si stavano allenando con il club dall’estate, ma per problemi di tesseramento non erano ancora state schierate. Ora il club friulano ha annunciato che le due calciatrici sono state tesserate e potranno scendere in campo.

“Sono due giocatrici di ottimo livello, sono convinto che ci potranno dare una grossa mano per raggiungere la salvezza. - ha spiegato il tecnico Luca Lugnan in conferenza stampa - Sappiamo che la partita contro la Fiorentina non sarà semplice, visto che incontriamo una squadra allestita per vincere il titolo. Però ce la giocheremo a viso aperto, con l’obiettivo di fare punti. Manderò in campo una squadra il più possibile equilibrata e con una certa prestanza fisica. Alle ragazze chiederò organizzazione e attenzione. Poi sarà il campo a stabilire chi meriterà di fare punti”.