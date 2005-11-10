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Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta

Enzo Bucchioni
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Enzo Bucchioni
ieri alle 23:51Editoriale
18.10.2026 23:51Editoriale
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

La sconfitta della Juve contro la Lazio è clamorosa nel punteggio e nei fatti, un crollo totale: ora Spalletti rischia davvero. La sua Juve, già lontana otto punti dalla vetta, è senza gioco, senza idee e senz’anima. Dopo un anno di lavoro la mano dell’allenatore non si vede. Anzi, se possibile, i bianconeri giocavano meglio l’anno scorso. 
E così torna prepotente la candidatura di Antonio Conte che da tempo sta aspettando il grande ritorno. La settimana scorsa i giornali inglesi scrivevano di un accordo vicino con il Manchester United che poi non si è chiuso forse proprio perchè Conte potrebbe essere già stato allertato dai dirigenti della Juve dopo la brutta partita di Cagliari chiusa con un pari agguantato in extremis. 
Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma il tema è assolutamente aperto perchè questa Juve, pur con le difficoltà di un mercato non perfetto, fatica a trovare una identità e l’allenatore si complica la vita con continui esperimenti, non da certezze, propone un calcio complicato con un linguaggio astruso, quando ci sarebbe bisogno di semplicità e forse di una punta in meno, magari tornando al 3-5-2 o comunque cercando per prima cosa quella solidità che oggi non c’è. 
Il problema è il centrocampo sempre in inferiorità numerica con il lento Douglas Luiz surclassato e l’impreciso Sarr in difficoltà.  L’aiuto di un McKennie spento e degli esterni è sempre relativo, le punte non tornano, ci sono troppi movimenti non coordinati. Il 4-2-3-1 con Kalulu mobile sulla destra proposto ieri, è stato un disastro. I tre gol presi dalla Lazio sono un corollario di situazioni difensive incredibili, tutti gol presi per errori banali, una gestione molle delle situazioni. E gli attacchi sono sempre sterili, senza idee, senza soluzioni. Kolo Muani non è un centravanti, Nico fa solo confusione, Alajbegovic è acerbo. Le azioni sono frutto di strappi e iniziative personali più che di un lavoro corale. Ma la cosa che balza di più agli occhi è la mancanza di ferocia, la Juve arriva sempre seconda, non ha grinta, non ha determinazione, le scelte sono spesso superficiali.
La lezione della Lazio è stata totale. Gattuso merita applausi a scena aperta, la sua squadra sa difendere bene, ma esprime il meglio quando attacca muovendo in armonia gli esterni con il centrocampo, grazie a un movimento corale che apre gli spazi per gli inserimenti. Ma ci sono anche coraggio, grinta, voglia, cattiveria agonistica. 
Gioco brillante, carattere e un grande gruppo che segue l’allenatore: la Lazio non è prima per caso. E’ la rivincita di Gattuso che ha tappato la bocca a tutti quelli che non lo hanno mai ritenuto, erroneamente, un tecnico di ottimo livello.
Tempi duri anche per Allegri che per salvare la panchina deve battere il Bodo martedì in Champions e fare punti sabato contro la Roma.

Risultati negativi o non convincenti porteranno De Laurentiis a cambiare per cercare di salvare una stagione che sembra già compromessa. Nove punti di distacco dall’Inter, classifica disastrosa in campionato, zero punti in Champions, neppure Garcia era partito così male, bisogna tornare a Donadoni (2009-2010) per avere numeri così negativi. 
Allegri non ha in pugno  il gruppo, fa fatica a cambiare mentalità alla squadra che per anni ha giocato un altro calcio. Presentarsi a Venezia con l’ultima in classifica con tre difensori centrali e Di Lorenzo esterno, senza voglia di fare la partita, aspettando passivamente qualche ripartenza, proporre un Lucca inguardabile e Giovane, sono cose inaccettabili. E non basta l’assalto finale, il Napoli con la qualità che ha la partita la deve fare sempre.
Il silenzio di De Laurentiis sa di ultimatum. E non a caso sono cominciate a circolare voci che portano a Montella come eventuale sostituto. Una storia tutta da scrivere, molte cose le capiremo proprio domani in Champions, da come approccerà la squadra le indicazioni saranno chiare.
Bene invece il Milan che ha battuto l’Atalanta facendo una tremenda fatica nel secondo tempo, ma fino al sessantesimo ha giocato un ottimo calcio, il miglior Milan della stagione segno che il lavoro di Amorim sta diventando concretezza. Smettere di giocare dopo il tre a zero però ha fatto imbestialire Rabiot che non le ha mandate a dire ai suoi compagni in campo e nelle interviste post gara. Uno sfogo giusto, rischiare di buttarsi via dopo una grande gara non ha senso. La crescita deve avvenire anche sotto l’aspetto caratteriale, le partite devono sempre rimanere in controllo, soprattutto quando si vince con un ampio margine. Rabiot è sempre più leader di questo gruppo, ma s’era capito da un pezzo, e Amorim lo deve solo ringraziare.
Anche il Como, dopo Roma e Inter, s’è subito ripreso dopo la sconfitta in Champions andando a vincere a Firenze con un’ottima prestazione nonostante il vasto turn-over e gli infortuni. La Fiorentina protesta per il primo gol viziato da un evidente fallo di Milla su Pedro. Non sappiamo come sarebbe andata se il gol fosse stato annullato, probabilmente il Como avrebbe vinto lo stesso vista la superiorità e le difficoltà di una Fiorentina acerba, sempre in difficoltà nella fase difensiva, ma quello che continuo a domandarmi è perchè spegnete il Var? L’anno scorso si interveniva troppo, sono d’accordo, ma quando c’è un chiaro ed evidente errore e da quell’errore si segna un gol, non chiamare l’arbitro a rivedere è un altro errore. Ripeto: non è un problema di questa partita solo, è un eccesso di “no Var” ingiustificato che ha già portato a una decina di errori tutti evitabili.

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