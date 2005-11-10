Per la Roma è cominciato il conto alla rovescia. La priorità ormai da mesi è l’esterno d’attacco. E qui il vero grande obiettivo rimane Endrick. Si preannuncia un bel duello con il Milan, perché Cardinale vuole fare una grande squadra e per costruirla servono giocatori come il brasiliano. Tony D’Amico continua a lavorare con la speranza di poter centrare l’obiettivo ma per forza di cose deve tenere aperte più strade possibili. La Roma sa che può lottare per lo scudetto e non vuole certo sbagliare mossa ora che le ambizioni sono diventate così alte. Oltre a lui un’altra soluzione estremamente gradita è Gittens. Discorso totalmente diverso rispetto a Endrick dove serve un investimento importante.

Gittens e tutte le altre alternative: la situazione

Qui il Chelsea potrebbe aprire ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. E su queste basi l’affare starebbe senza dubbio vantaggioso. La lista delle opportunità però è molto lunga nel senso che i giallorossi si stanno muovendo in tutte le direzioni per capire se esistono altre alternative valide. Una di queste è rappresentata da Samuel Lino del Flamengo. Un interesse che parte da lontano e magari potrebbe avere anche sviluppi. L’esterno ha chiuso la stagione con 13 gol e 9 assist. La società brasiliana non chiude le porte ad una cessione ma la richiesta è altissima e bisognerà capire se la Roma ha intenzione di tentare un assalto a cifre veramente importanti. Un altro giocatore che piace molto è Cambiaghi. L’attaccante rossoblù ha dimostrato tutto il suo valore anche in Nazionale ma a gennaio non si muoverà come ha espressamente fatto sapere il Bologna. Molto difficile anche Kvernadze, che è un passo dal rinnovo con il Frosinone fino al 2031. E cosi ecco che tra le varie opzioni c’è anche Ernest Muci, esterno di piede destro classe 2001 del Trabzonspor e talento della Nazionale albanese. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. La Roma ha fatto un sondaggio anche per Hudson-Odoi, che sta trovando poco spazio al Nottingham Forest. Il classe 2000 potrebbe rappresentare un'occasione soprattutto se il club inglese aprisse a un prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo rimane sempre l’idea Chiesa.

Per l’attacco piace Ioannidis, le ipotesi per Dovbyk

I giallorossi però sono operativi su più fronti e valutano qualsiasi opportunità che si possa presentare anche negli altri reparti. In prospettiva futura la Roma ha acceso i loro riflettori anche su Ioannidis, punta centrale dello Sporting Lisbona, che lo ha acquistato in estate per 22 milioni di euro dal Panathinaikos. Per il mercato invernale non sarebbe una necessità ma per l’estate la pista potrebbe diventare molto concreta. Il problema è il tempo nel senso che il greco ha già tanti estimatori anche in Italia. Il Milan (per il quale la prima scelta resta però Tresoldi) ad esempio è alla finestra. Capitolo Dovbyk: a gennaio può lasciare Bologna. Questi primi mesi non sono andati come lui per primo sperava e quindi ecco che all’orizzonte si profilano altre ipotesi. Per lui hanno sondato il terreno Venezia e Valencia. Intanto la Roma è sempre in pressing su Pascini, esterno basso dell’Atletico Mineiro, che rappresenterebbe un’opzione importante nell’ottica di dare un cambio a Wesley. Infine per i giallorossi potrebbe tornare di attualità Oosterwolde. Il difensore, attualmente in forza al Fenerbahce, era stato a un passo dal vestire la maglia giallorossa a fine agosto (un accordo di massima era stato trovato sulla base di un prestito con obbligo condizionato) poi però il discorso non è andato in porto per le non perfette condizioni fisiche del giocatore. Al momento però rimane solo un’idea.