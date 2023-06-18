Enzo Bucchioni

Editorialista di TuttoMercatoWeb.com, è giornalista e scrittore tra i più noti del panorama sportivo italiano. Tra i fondatori del Quotidiano Sportivo ed editorialista della Gazzetta dello Sport, collabora con Italia 7 ed è da anni una delle voci di Radio Sportiva, oltre che opinionista in radio e TV.