E ora guai se il presidente Lotito nel mercato di gennaio tocca qualche gioiellino della Lazio. Guai se si azzarda a vendere anche solo uno dei protagonisti di questo capolavoro calcistico. In realtà il poco amato proprietario del club biancoceleste dovrebbe trovare il modo di regalare a Gattuso l’attaccante esterno di cui ha bisogno. Ma reperire soldi è un’impresa disperata. E le grandi del campionato stavolta non regaleranno niente a una Lazio che guida la classifica. Superando con una disinvoltura impressionante sempre nuovi ostacoli.

Ormai non ha più senso parlare di “miracolo”. Chi si aspetta un crollo improvviso della squadra biancoceleste non conosce Gattuso. Uno che ama le imprese impossibili, uno che se potesse scenderebbe in campo a dare una mano ai suoi allievi. Uno che ha convinto uno spogliatoio che niente è impossibile. Già, niente è impossibile. La Lazio non è la favorita ma può vincere lo scudetto. La trasferta contro il Toro non era una passeggiata di salute. In più il tecnico aveva perso Taylor, una pedina importante. Ma oggi il gruppo biancoceleste va oltre i singoli. Lo dimostra sfida dopo sfida. Avviso ai naviganti, l’imminente derby di Roma sarà adrenalina pura.

La Lazio vola ma l’ìInter non petrde terreno. E a Chivu arriva una buona notizia: è tornato Lautaro e ha subito segnato. L’argentino non si atteggia a divo ma sposta gli equilibri. Thuram e Pio Esposito sono fortissimi, lui è un piccolo fenomeno. E con questo Lautaro l’Inter punta allo scudetto e anche alla Champions. La squadra nerazzurra può ancora prendersi tutti con i gol del suo bomber argentino e magari con qualche intervento mirato nel mercato invernale.

Ha fatto bene il commissario tecnico Mancini ad andare a vedere il Frosinone. Lui, che sogna di vincere il Mondiale, deve andare a cercare pepite d’oro in ogni angolo d’Italia. Di sicuro, si sarà divertito. Alvini insegna calcio di qualità. Quello che piace a Mancini. E poi il cittì avrà visto con i suoi occhi che pensare a Calò in Nazionale non è una provocazione. Il giocatore non è più un ragazzino ma ha colpi speciali. E ha colpi speciali anche il Frosinone. Come nel caso della Lazio chi pensava di ritrovare tra qualche mese questa squadra in lotta per la salvezza vada a cercare altrove possibili pericolanti. Il Frosinone può addirittura sognare a un posto in Conference. E stasera vietato perdere Como-Juve. Si sfidano Fabregas, il tecnico che tutti vorrebbero e Spalletti, il tecnico che deve riconquistare il mondo bianconero. Lo spettacolo è garantito