L'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata ha parlato dopo il successo per 2-0 contro il Villarreal in cui l'ex Juve ha segnato il suo primo gol con la maglia dei Colchoneros: "Sono felice del gol e della vittoria e soprattutto dell'essere qua, ovvero dove volevo essere e dove posso essere felice. La Liga? Sarà dura contro un giocatore del livello di Messi. Noi cerchiamo di fare più punti possibile e aspettare che loro sbaglino qualcosa. Il mio ambientamento? Avevo bisogno di un allenatore e di un club che avessero fiducia in me, lo cercavo da tempo".