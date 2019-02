Barcellona, Valverde: "Vittoria sofferta, Vermaelen grande giocatore"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde ha commentato così la vittoria di misura conquistata sul Valladolid: "E' stata una vittoria molto sofferta, erano ben piazzati in campo, nella prima parte eravamo lenti nella circolazione della palla e siamo stati esposti al contropiede. Poi nella ripresa abbiamo avuto delle opportunità ma Masip è stato molto bravo a parare il rigore di Messi e alla fine abbiamo dovuto soffrire. Vermaelen? E' un grande giocatore secondo me. Quando ha giocato è sempre stato di ottimo livello, con grande intensità. Gli infortuni non lo aiutano ma è un giocatore di grande livello".