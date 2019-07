Chelsea, Jorginho "rompe" con Sarri: "Era il mio allenatore, non amico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Chelsea Jorginho è intervenuto nuovamente sul suo rapporto con Maurizio Sarri. Parole dirette quelle del centrocampista italo-brasiliano riportate da AS: "Sarri era il mio allenatore, non il mio amico. Abbiamo lavorato insieme per quattro anni, ma ora è arrivata un'altra epoca. Si apre un altro capitolo della mia vita. Ora non c'è più, sono rimasto qui e lavorerò per il Chelsea, la mia squadra".