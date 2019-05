Premier, Kompany stende il Leicester: 1-0, City primo. Decisiva l'ultima

© foto di Imago/Image Sport

Ci pensa Vincent Kompany: è un gol del capitano, quello con cui il Manchester City di Guardiola batte il Leicester nel posticipo della 37^ giornata di Premier League. Con questo risultato, i Citizens si riportano al primo posto in classifica, +1 sul Liverpool secondo. Per l'assegnazione del titolo sarà a questo punto decisivo il prossimo (nonché ultimo) turno di campionato, in programma domenica pomeriggio. Il City farà visita al Brighton, in lotta per la salvezza, mentre i Reds, che saranno reduci dall'impegno Champions contro il Barcellona, ospiteranno il Wolverhampton, che ha già detto addio ai suoi sogni europei ed è certo di chiudere, comunque vada, al posto in graduatoria.

Manchester City-Leicester 1-0 (70' Kompany)

Il programma completo del 37° turno di Premier :

Venerdì

EVERTON-BURNLEY 2-0

Sabato

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 1-0

WEST HAM-SOUTHAMPTON 3-0

WOLVERHAMPTON-FULHAM 1-0

CARDIFF-CRYSTAL PALACE 2-3

NEWCASTLE-LIVERPOOL 2-3

Domenica

CHELSEA-WATFORD 3-0

HUDDERSFIELD-MANCHESTER UNITED 1-1

ARSENAL-BRIGHTON 1-1

Oggi

MANCHESTER CITY-LEICESTER 1-0

La classifica

Manchester City 95

Liverpool 94

Chelsea 71

Tottenham 70

Arsenal 67

Manchester United 66

Wolverhampton 57

Everton 53

Leicester 51

Watford 50

West Ham 49

Crystal Palace 46

Bournemouth 45

Newcastle 42

Burnley 40

Southampton 38

Brighton 36

Cardiff 31

Fulham 26

Huddersfield 15