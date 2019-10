© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Santos, giocatore dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato nel post gara della vittoria della sua squadra contro il Benfica. I russi hanno vinto 3-1 nella seconda partita in programma per il girone G di Champions League. "Sapevamo che il Benfica era una buona squadra. Oggi abbiamo superato noi stessi, la concentrazione ha prevalso, questo gioco è stato fondamentale per noi. Sappiamo che non ci sono squadre deboli oggi, non importa se siano o meno una grande squadra" - ha dichiarato il giocatore a Eleven Sports.