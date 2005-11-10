Champions finora amara per le italiane: i risultati e la classifica dopo la seconda giornata

La fase campionato di Champions League regala ancora spettacolo e tanti gol. Sono ben 46 le reti segnate nelle nove partite disputate oggi, con una media superiore alle cinque marcature a gara. Spicca il successo del Paris Saint-Germain, che espugna l’Etihad battendo il Manchester City per 4-2 e si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno. Vittorie anche per Real Madrid, corsaro all’Olimpico contro la Roma con una rimonta folle (4-3) e per il Liverpool, protagonista di un rocambolesco 6-3 sul campo del LASK. Bene anche l'Aston Villa, travolgente contro il Fenerbahce con un netto 6-0.

Successi importanti anche per Betis (3-2 al Porto), Stoccarda (3-0 allo Slovan Bratislava), Shakhtar Donetsk (3-1 sull’AEK) e Bodo/Glimt, capace di superare il Borussia Dortmund di misura (1-0). Il Como cade 3-2 in casa del Feyenoord e chiude una due giorni amarissima per il calcio italiano, con quattro sconfitte in quattro partite.

Aston Villa - Fenerbahce 6-0: 12' Manzambi, 31' e 39' Jackson, 68' rig. e 73' Barkley, 90' Abraham

Betis - Porto 3-2: 47' Abde (B), 54' Veiga (P), 61' Samu (P), 74' Hernandez (B), 84' rig. Isco (B)

Bodo/Glimt - Borussia Dortmund 1-0: 52' Sjovold

Manchester City - PSG 2-4: 13' Doue, 15' Dembele, 32' Vitinha, 53' e 74' Haaland (MC), 63' Akliouche

Roma - Real Madrid 3-4: 20' De Roon, 26' Mbappé (RM), 51' e 57' Malen, 84' Espi (RM), 86' Endrick (RM), 90' Rudiger (RM)

Shakhtar - AEK 3-1: 28' Majer (A), 34' rig. Pedrinho (S), 80' aut. Brignoli (S), 86' Mendoza (S)

Slovan Bratislava - Stoccarda 0-3: 29' Undav, 65' aut. Cruz, 90' Demirovic

LASK - Liverpool 3-6: 22' Araujo, 24', 37' e 66' Barcola, 51' Frimpong, 63' Ljubicic (L), 72' Koumas, 74' e 77' Flecker (L)

Feyenoord - Como 3-2: 18' Diao, 20' Zechiel (F), 52' Hadj Moussa (F), 81' aut. Sanchez (F), 93' Douvikas

CLASSIFICA

1. PSG 6 (+7)

2. Barcellona 6 (+7)

3. Aston Villa 6 (+7)

4. Stoccarda 6 (+5)

5. Liverpool 6 (+4)

6. Sporting 6 (+4)

7. Arsenal 6 (+4)

8. Real Madrid 6 (+2)

9. Betis 6 (+2)

10. Bayern 4 (+5)

11. Shakhtar 4 (+2)

12. Como 3 (+2)

13. Manchester United 3 (+2)

14. Villarreal 3 (+1)

15. Atlético Madrid 3 (+1)

16. Club Brugge 3 (0)

17. Manchester City 3 (0)

18. Dortmund 3 (0)

19. Lens 3 (-1)

20. AEK 3 (-1)

21. RB Lipsia 3 (-2)

22. Sabah Baku 3 (-2)

23. Feyenoord 3 (-3)

24. Bodo/Glimt 3 (-4)

25. Roma 1 (-1)

26. PSV 1 (-1)

27. Viking 1 (-2)

28. Fenerbahce 1 (-6)

29. Inter 0 (-2)

30. Porto 0 (-3)

31. Slavia Praga 0 (-3)

32. Napoli 0 (-3)

33. LASK 0 (-4)

34. Lilla 0 (-4)

35. Galatasaray 0 (-5)

36. Slovan Bratislava 0 (-8)