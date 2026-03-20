Europa League, i risultati degli ottavi e gli accoppiamenti dei quarti di finale

Abbiamo le migliori 8 di Europa League, il Bologna è la squadra che rappresenta l'Italia mentre Spagna, Inghilterra e Portogallo possono vantare ancora 2 squadre in corsa. Completa l'opera il Friburgo per la Germania.

Braga - Ferencvaros 4-0 (andata 0-2)

11' e 53' R. Horta, 15' Grillitsch, 34' Martinez

Friburgo - Genk 5-1 (andata 0-1)

19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 57' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)

Lione - Celta 0-2 (andata 1-1)

61' Rueda, 90' + 2 Jutgla

Midtjylland - Nottingham Forest 1-2, 1-5 dcr (andata 1-0)

41' Dominguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)

Aston Villa - Lille 2-0 (andata 1-0)

43' McGinn, 86' Bailey

Betis - Panathinaikos 4-0 (andata 0-1)

8' Ruibal, 45' + 1 Amrabat, 53' Cucho Hernandez, 66' Antony

Porto - Stoccarda 2-0 (andata 2-1)

21' William Gomes, 72' Froholdt

Roma - Bologna 3-4 dts (andata 1-1)

22' Rowe (B), 32' Ndicka (R), 45' + 2 rig. Bernardeschi (B), 58' Castro (B), 69' rig. Malen (R), 80' Pellegrini (R), 111' Cambiaghi (B)

Ecco il quadro dei quarti di finale. Partite d'andata l'8/9 aprile, ritorno il 16:

Braga - Betis

Friburgo - Celta

Porto - Nottingham Forest

Bologna - Aston Villa

Questi invece gli accoppiamenti per le semifinali:



Braga o Betis - Friburgo o Celta

Porto o Nottingham Forest - Bologna o Aston Villa

Per prestigio, la partita più importante è fra Porto e Nottingham Forest, due squadre che possono vantare 2 vittorie in Coppa dei Campioni/Champions League a testa. Il Bologna ritrova l'Aston Villa per la terza volta, dopo le sfide di Champions a ottobre 2024 e dello scorso settembre nella League Phase di Europa League. In entrambi i casi si è giocato al Villa Park e in entrambi i casi hanno vinto gli inglesi (2-0 e 1-0). Il Betis ha la possibilità di centrare due finali europee consecutive, ma prima deve superare i portoghesi del Braga, finalisti nell'edizione 2010/11. Attenzione a Friburgo-Celta, dove c'è il nostro Vincenzo Grifo che sta trascinando i tedeschi.