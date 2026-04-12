Il Milan crolla, la Juve si fa sotto. Ora tocca a Napoli e Inter: la classifica e le probabili formazioni
Il Milan cade, la Juventus si avvicina. Ma è stato un sabato decisivo non soltanto per la corsa alla Champions League, anche per quella verso la salvezza: il Cagliari conquista tre punti d’oro, battendo la Cremonese, spera il Lecce che però deve sfidare il Bologna.
La domenica, invece, sarà tutta concentrata sul duello scudetto. Prima sarà di scena il Napoli, in quel di Parma, poi toccherà all’Inter, in casa del Como. Uno snodo fondamentale per capire se ci sarà davvero un testa a testa nel finale di campionato, o se i nerazzurri di Chivu si avvieranno alla conquista del tricolore. Di seguito la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime partite di giornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (31)
12. Torino 39 (32)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (31)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
GENOA-SASSUOLO - Domenica 12 aprile, ore 12.30
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
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PARMA-NAPOLI - Domenica 12 aprile, ore 15.00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphege. Allenatore: Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
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BOLOGNA-LECCE - Domenica 12 aprile, ore 18.00
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
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COMO-INTER - Domenica 12 aprile, ore 20.45
COMO (3-4-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
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FIORENTINA-LAZIO - Lunedì 13 aprile, ore 20.45
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.