Il Torino si muove sul mercato in entrata: Vagnati a Milano per Ilic, Shomurodov si raffredda

vedi letture

Potrebbe accendersi presto il mercato in entrata del Torino. Nella giornata di ieri il ds granata Vagnati è arrivato a Milano per affrontare di persona alcuni temi. In primis l'assalto a Ivan Ilic, centrocampista del Verona, con il cui entourage si è incontrato. Non solo il serbo e la mediana, però, perché il Toro valuta anche rinforzi offensivi: il fronte per Eldor Shomurodov della Roma, oggi, appare abbastanza tiepido. I giallorossi non aprono al trasferimento a titolo temporaneo, ma solo definitivo.