tmw Torino, per Shomurodov fronte tiepido. La Roma lo dà solo con obbligo di riscatto

Non si scalda la trattativa tra Torino e Roma per Eldor Shomurodov: l'uzbeko non è considerato una priorità in casa granata, visto il rientro imminente di Pellegri. C'è poi la distanza "di formula" con la Roma, che per ora non apre al prestito con diritto. Cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto: queste le opzioni messe sul piatto da Pinto.