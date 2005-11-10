Lautaro fuori fino alla sosta, poi Kone, Diao e ora pure Raspadori: Europa amarissima per le italiane

L'Inter dovrà fare a meno del suo capitano e uomo simbolo fino a dopo la prossima sosta in programma dopo le partite dell'8 novembre. Lautaro Martinez si è procurato un infortunio muscolare al flessore nella sfida Champions persa col Club Brugge e salterà almeno 5 partite di Serie A (Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan e Como), ma pure altre due sfide europee.

Roma e Como in attesa

Champions fatale anche per la Roma, che in attesa di ulteriori precisazioni in seguito agli esami deve fare i conti con gli infortuni della gara col Real Madrid di Paulo Dybala e Manu Kone: più leggero il problema della Joya, più serio quello del francese. Non sorride neanche il Como, con Cesc Fabregas che in occasione della sfida col Feyenoord ha perso Assane Diao: anche in questo caso da capire le reali condizioni dell'ex Betis, comunque uscito per infortunio al De Kuip.

Anche Raspadori si ferma

Quindi il Napoli, che dopo il Villarreal ha perso David Neres: anche il brasiliano starà fuori salvo sorprese fino alla sosta, puntando al ritorno in campo dopo le nazionali. Last but not least, l'Atalanta: nel largo successo sul Pafos in Conference League, si è fatto nuovamente male Giacomo Raspadori dopo il problema muscolare delle scorse settimane con l'Italia.