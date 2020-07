Napoli, conto alla rovescia per l’annuncio: arriva Osimhen. E polverizza il record Lozano

Il countdown è già iniziato da tempo, ma ora è anche vicinissimo alla conclusione. Dopo una lunga trattativa, il viaggio in Campania e l’inserimento del Liverpool, il Napoli è pronto ad accogliere in via definitiva Victor Osimhen. Il centravanti classe ’98, come confermato dal suo entourage, sarà annunciato come nuovo rinforzo degli azzurri a breve, probabilmente già nelle prossime 24 ore.

Superato Lozano. I numeri di Osimhen. L’attesa è anche legata agli ultimi dettagli dell’affare, che comunque sarà il più oneroso nella storia del club azzurro. Il nigeriano sarà valutato attorno ai 60 milioni di euro e polverizzerà, appena un anno dopo, il record stabilito con l’arrivo di Hirving Lozano, per il quale ADL sborsò 42 milioni di euro e che rappresenta a oggi il colpo più costoso nella storia degli azzurri. Osimhen vestirà il 9, che in questo campionato è stato di Llorente: in stagione ha realizzato 18 gol in 38 presenze con la maglia del Lille.