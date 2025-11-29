Rimini, è davvero finita: club escluso dal campionato di Serie C. Come cambia la classifica

Ora è davvero finita. La FIGC ha ufficializzato la revoca dell’affiliazione del Rimini, società attualmente in liquidazione. Con questa decisione, tutti i giocatori tesserati vengono automaticamente svincolati.

Di seguito il comunicato emesso dalla Federazione:

«Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società».

A suscitare sorpresa è stato anche il comunicato diffuso dalla stessa società romagnola, che riportiamo integralmente:



«Rimini Football Club rende noto che, a seguito della messa in liquidazione della società Rimini Football Club S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato in data 28 novembre 2025 il Comunicato Ufficiale n. 104/A con il quale, ai sensi degli artt. 16 e 110 delle NOIF, è stata disposta la revoca dell’affiliazione.

Il provvedimento federale prevede inoltre lo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati, con decorrenza immediata.

L’Amministratore e il Custode esprimono un ringraziamento alle squadre maschili, alla squadra femminile, ai manager, agli operatori e a tutti coloro che si sono adoperati per garantire continuità all’attività societaria, nonostante le gravi difficoltà economico-patrimoniali che hanno reso necessario il ricorso alla liquidazione ai sensi di legge».

NUOVA CLASSIFICA ATTUALE SENZA IL RIMINI

Arezzo 35, Ravenna 35**, Ascoli 28, Pineto 23, Ternana 21, Guidonia Montecelio 21, Carpi 21, Forlì 20, Vis Pesaro 19, Campobasso 18*, Sambenedettese 17*, Gubbio 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 15, Livorno 14**, Perugia 12, Pontedera 12, Bra 10, Torres 8**

* due punti di penalità

**una gara in più