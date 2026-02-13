Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera

Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Claudia Marrone
ieri alle 22:34
Claudia Marrone

Con la giornata odierna, ha preso il via l'era Piero Braglia a Pontedera, con il club che ha affidato la guida della prima squadra all'allenatore toscano, dopo l'esonero di Simone Banchieri; cosa abbastanza rara, nella storia recente della società, avere tre allenatori in un anno, ma la stagione si è messa in salita, e, numeri alla mano, Banchieri non ha inciso. Anzi, l'ultimo posto della graduatoria - che equivale al penultimo visto che non c'è retrocessione diretta nel Girone B - è stato "centrato" nella sua gestione, dopo il ko interno nello scontro salvezza con la Torres.

A Braglia, quindi, l'arduo compito di trascinare i granata verso la salvezza. "Dobbiamo arrivare quantomeno a giocarcela ai playout, ma se troviamo la quadra velocemente magari riusciamo a toglierci anche qualche soddisfazione", le sue parole nella conferenza stampa odierna; già, neppure gli spareggi salvezza son cosa certa, non ci dovrà infatti essere un divario di otto o più punti da chi precede la squadra di tre posti in classifica. Il tutto, poi, in una stagione complicata anche per il tecnico, non solo per il Pontedera.

L'anno calcistico di Braglia, infatti, è (non) iniziato in quel di Rimini, squadra che sostanzialmente non ha mai fattivamente allenato visto che, per mancanza di fideiussione erogata dal club, il suo contratto non è mai stato depositato: dopo essere rimasto a seguire i biancorossi in tribuna per tre gare di fila, ecco le dimissioni - rassegnate il 5 settembre -, ma una nuova avventura poco dopo. Il 21 settembre approda al Perugia, al posto dell'esonero Vincenzo Cangelosi, ma dopo cinque sconfitte in altrettante gare, nuove dimissioni, con gli umbri al penultimo della classifica. Sempre del Girone B, quello del Pontedera.

