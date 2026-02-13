Braglia al Pontedera, terza avventura in stagione: a Rimini mai in panchina

Terzo allenatore stagionale per il Pontedera, che nella giornata di oggi ha esonerato Simone Banchieri – subentrato a Leonardo Menichini lo scorso dicembre – affidando la panchina a Piero Braglia nel tentativo di dare una sterzata decisiva a una stagione fin qui tormentata.

Per il tecnico toscano si tratta della terza esperienza stagionale, anche se da regolamento avrebbe potuto guidare al massimo due squadre. Com’è possibile? Il nodo è legato all’inizio dell’annata: Braglia era stato scelto dal Rimini ma l’allenatore non si è mai seduto ufficialmente in panchina. Un dettaglio formale che, di fatto, gli consente oggi di ripartire.

Dopo la parentesi romagnola, il club – poi escluso dal campionato in corsa – ha cambiato rotta e Braglia è approdato al Perugia. L’esperienza con il Grifo, però, è stata lampo e amara: quattro sconfitte in quattro gare prima delle dimissioni.

Adesso la nuova sfida con il Pontedera, chiamato a rialzarsi in fretta per uscire da una classifica complicata e inseguire una salvezza che, allo stato attuale, appare tutt’altro che semplice. Braglia porta esperienza e personalità: serviranno subito punti e scosse emotive per invertire la rotta.