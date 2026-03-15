Serie A, risultati e classifica: l'Inter frena, Juve 4ª per una notte. Napoli a -1 dal Milan

La Juventus vince a Udine ed è in zona Champions, in attesa di Como-Roma in programma domenica alle 18. Decide una rete di Boga, al terzo gol consecutivo. La squadra di Luciano Spalletti ha trovato il secondo successo di fila e sempre senza subire reti. L'Udinese è la squadra simbolo della Serie A a 20 squadre con 3 retrocessioni: i friulani si trovano nella terra di mezzo, troppo lontani dall'Europa e altrettanto lontani dalla zona retrocessione. Questo il quadro della 29ª giornata e la classifica aggiornata:

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)

Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Juventus 53

5. Como 51

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 39

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Torino 33

14. Genoa 30

15. Cagliari 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Hojlund (Napoli)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)