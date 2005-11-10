Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Un talento al giorno, Tynan Torres Thompson: investimento deluxe per i Red Devils

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
20.10.2026 06:00Il Talento del Giorno
Fonti preferite
Arrivato dal Tottenham per 8 milioni, il laterale destro è uno dei punti di forza dei giovani Red Devils
FotoTUTTOmercatoWEB

Tra gli investimenti più onerosi, in termini giovanili, dell'estate scorsa c'è Tynan Torres Thompson, nato il 17 aprile 2008 a Londra, ala destra inglese del Manchester United. Cresciuto tra i Lambeth Tigers e soprattutto nel settore giovanile del Tottenham Hotspur, dove ha vinto la U17 Premier League Cup e si è messo in luce con 7 gol in altrettante partite di Youth League, è passato ai Red Devils nel luglio 2026. Nazionale inglese Under-18, ha già raccolto diverse convocazioni e rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un’ala moderna e devastante nell'uno vs uno, abile a partire da sinistra e tagliare verso il centro sul destro. Si distingue per dribbling, rapidità di piedi, visione di gioco e capacità di creare e finalizzare. Funambolico e imprevedibile, unisce qualità nel cross e nell’ultimo passaggio a un ottimo istinto realizzativo, profilandosi come un esterno offensivo completo .

Nome: Tynan Torres Thompson

Data di nascita: 17 aprile 2008

Nazionalità: inglese

Ruolo: ala destra

Squadra: Manchester United

Assomiglia a: Noni Madueke

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

Articoli correlati

Altre notizie Il Talento del Giorno

Oggi
Immagine news 1
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Tynan Torres Thompson: investimento deluxe per i Red Devils
sabato 17 ottobre
Immagine news 2
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Bjarki Gardarsson: l'Haaland islandese che incanta Dortmund
venerdì 16 ottobre
Immagine news 3
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Demiane Agustien: l'Arsenal punta sul 2007 di Oss
mercoledì 14 ottobre
Immagine news 4
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Justin Ehikioya Ejodamen: il centrocampista del futuro azzurro
martedì 13 ottobre
Immagine news 5
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Eduardo Conceição: cognome pesante, ma non per un brasiliano
sabato 10 ottobre
Immagine news 6
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Luis Pacheco: la prossima pepita del Palmeiras
venerdì 9 ottobre
Immagine news 7
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Diego Moyano: il 14enne che stupisce il Levante
giovedì 8 ottobre
Immagine news 8
06:00 Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Brian Farinas: il Barça fa ancora centro con la Masia
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni: Pellegrini c'è, dubbio sul suo ruolo
Immagine top news n.1 Napoli-Bodo/Glimt, le probabili formazioni: Hojlund torna titolare, chance per Lang?
Immagine top news n.2 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.3 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
Immagine top news n.4 Spalletti è in bilico e bisticcia con Bremer in pubblico. E la Juventus perde anche Conceicao
Immagine top news n.5 Parma, Gilardino: "Approccio una mia responsabilità. Subito mentalmente i gol iniziali"
Immagine top news n.6 Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Torino aggancia il Napoli. Parma penultimo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, la Champions passa per lo Slovan Bratislava. Gli slovacchi si aggrappano al precedente del 2011
Immagine box news Serie A Damien Comolli è stato in bilico per qualche giorno. Poi serviva un capro espiatorio
Immagine box news Serie A Youth League, al via la 3ª giornata: riflettori sulle italiane tra punti pesanti e sfide d'alta quota
Immagine box news Serie A Un'estate nel mirino della critica: così Krosche ha rotto con l'Eintracht. Ora il Milan?
Immagine box news Serie A La leggerezza mentale e il fortino Sinigaglia: così il Como può battere il Manchester United
Immagine box news Serie A La differenza di rosa e l'ultima chance per evitare i playoff: così l'Inter può battere lo Shakhtar
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Top11, medie voto, classifiche e tutti gli approfondimenti di TMW
Immagine box news Serie B Samp a picco, via Corradi: i media genovesi processano la società dopo il siluramento del tecnico
Immagine box news Serie B Vicenza, Pietrelli: "Siamo una squadra forte, ma dobbiamo andare sempre al 100%"
Immagine box news Serie B Padova, Banzato conferma la fiducia a Calabro: "Al momento non pensiamo all'esonero"
Immagine box news Serie B Avellino, apprensione per Simic: colpo alla caviglia, ma non dovrebbe essere grave
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Serie C
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini a rischio esonero dopo il ko con la Giana Erminio
Immagine box news Serie C Casarano, scelto Luciano Zauri per il dopo Di Bari: contratto fino al 2027
Immagine box news Serie C Serie C, si è chiusa la decima giornata: Union Brescia ko, il Cittadella vince e va in fuga
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Da Lunghi a Scotto, il punto sull'infermeria della Torres dopo dieci giornate di campionato
Immagine box news Serie C Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi