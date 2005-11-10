Un talento al giorno, Tynan Torres Thompson: investimento deluxe per i Red Devils

Tra gli investimenti più onerosi, in termini giovanili, dell'estate scorsa c'è Tynan Torres Thompson, nato il 17 aprile 2008 a Londra, ala destra inglese del Manchester United. Cresciuto tra i Lambeth Tigers e soprattutto nel settore giovanile del Tottenham Hotspur, dove ha vinto la U17 Premier League Cup e si è messo in luce con 7 gol in altrettante partite di Youth League, è passato ai Red Devils nel luglio 2026. Nazionale inglese Under-18, ha già raccolto diverse convocazioni e rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un’ala moderna e devastante nell'uno vs uno, abile a partire da sinistra e tagliare verso il centro sul destro. Si distingue per dribbling, rapidità di piedi, visione di gioco e capacità di creare e finalizzare. Funambolico e imprevedibile, unisce qualità nel cross e nell’ultimo passaggio a un ottimo istinto realizzativo, profilandosi come un esterno offensivo completo .

Nome: Tynan Torres Thompson

Data di nascita: 17 aprile 2008

Nazionalità: inglese

Ruolo: ala destra

Squadra: Manchester United

Assomiglia a: Noni Madueke

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