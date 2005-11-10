Tra le rivelazioni azzurre al Mondiale Under 17 c'è anche il portiere Carlo Galliera, nato il 4 novembre 2009 a Stresa, a in forza all’Inter. Cresciuto interamente nel vivaio nerazzurro (veste i colori dell’Inter praticamente da quando aveva cinque anni), ha percorso tutte le categorie giovanili del club. Alto tra 1,86 e 1,91 metri circa e destro di piede, ha firmato il primo contratto da professionista a marzo 2026. Nella stagione 2025/26 è stato titolare dell’Under 17 (oltre 20 presenze e numerose clean sheet, con il girone vinto e semifinale Scudetto), poi è stato promosso stabilmente in Primavera, ha giocato in Youth League (tra cui i 90’ nella vittoria 2-0 sullo Shakhtar) e ha fatto esperienza nell’orbita dell’Under 23 e in allenamenti con la prima squadra. Ha un fratello minore, Gianpiero, anch’egli portiere nelle giovanili interiste.

Caratteristiche tecniche

È un portiere moderno, dotato di buona presenza fisica, reattività (soprattutto nelle conclusioni ravvicinate) e qualità tecnica con i piedi, fondamentale per la costruzione dal basso. Si distingue per lettura delle situazioni, sicurezza nelle uscite, affidabilità e capacità di gestire lo spazio. Ha lavorato a lungo sotto la guida di Samir Handanovic nell’Under 17, che ne ha curato lo sviluppo tecnico e caratteriale.

Nome: Carlo Galliera

Data di nascita: 4 novembre 2009

Nazionalità: italiana

Ruolo: portiere

Squadra: Inter

Assomiglia a: Mattia Perin

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