Sergi Mayans (nato il 30 gennaio 2009 a L’Hospitalet de l’Infant) è un difensore centrale spagnolo di 17 anni, fiore all'occhiello de La Masia. Alto circa 1,85 e di piede sinistro, è uno dei centrali più promettenti della generazione 2009 spagnola e sta vivendo un ottimo Mondiale Under 17 in Qatar. Contro il Marocco ha offerto una prestazione di grande sicurezza sia in possesso che in non possesso, fornendo un assist decisivo a Ebrima Tunkara con un passaggio filtrante lungo e calibrato dalla metà campo avversaria.

Caratteristiche tecniche

È un centrale moderno, abile a costruire dal basso e a far avanzare la palla. Si distingue per l’eccellente qualità dei passaggi (96% di precisione, 5/7 lunghi completati e oltre 100 tocchi nella gara contro il Marocco), la visione di gioco e la capacità di spezzare le linee avversarie. Comodo sotto pressione, comunica molto, gestisce i tempi e raramente si affretta nelle decisioni. Al potere fisico e all’efficacia nei duelli unisce la tecnica e l’intelligenza tattica tipiche di La Masia, confermando un profilo completo e di grande prospettiva.

Nome: Sergi Mayans

Data di nascita: 30 gennaio 2009

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Pau Cubarsì

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