Segnatevi questo nome: Luca Weinhandl è un centrocampista austriaco di 17 anni dello Sturm Graz, un vero prodigio di precocità. Alto 1,90 metri, è uno dei talenti più precoci e fisicamente imponenti del panorama austriaco. Ha già partecipato al Mondiale Under 17 del 2025 in Qatar, dove con l’Austria è arrivato fino in finale (persa 0-1 contro il Portogallo), imponendosi come uno dei punti di riferimento della squadra nonostante fosse tra i più giovani del gruppo. Nel novembre 2026 ha esordito con la nazionale maggiore austriaca in Nations League, a meno di dieci mesi dal debutto tra i professionisti.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centrocampista moderno, capace di giocare sia come mediano di rottura che come box-to-box. Si distingue per le straordinarie doti fisiche e atletiche, l’aggressività intelligente nei duelli e la capacità di recuperare palloni. In possesso mostra maturità tattica, lettura del gioco e soluzioni semplici ma efficaci, con buone qualità nel dribbling e nella conduzione. Le sue prestazioni al Mondiale U17 e il rapido inserimento in prima squadra (e poi in nazionale A) confermano un profilo concreto e già molto maturo per l’età.

Nome: Luca Weinhandl

Data di nascita: 11 gennaio 2009

Nazionalità: austriaco

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Sturm Graz

Assomiglia a: Nemanja Matic

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