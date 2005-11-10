Kim Ji-woo è un attaccante sudcoreano di 17 anni del Busan IPark U-18. Alto circa 1,83 metri, è uno dei punti di riferimento della nazionale Under 17 della Corea del Sud. Ha già partecipato al Mondiale di categoria nel 2025, senza andare a segno, e sta vivendo un’ottima edizione 2026 in Qatar: ha segnato un gol da subentrato contro l’Uganda e ha realizzato una tripletta (più un assist) nel 6-0 contro la Nuova Caledonia, diventando il primo coreano a fare tripletta in un torneo FIFA maschile e mettendosi in testa alla classifica marcatori.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centravanti moderno, abile a finalizzare con entrambi i piedi e capace di muoversi bene tra le linee. Si distingue per il senso del gol, la freddezza sotto porta e la capacità di inserirsi negli spazi. Le sue reti al Mondiale U17 arrivano da conclusioni precise e da combinazioni rapide con i compagni, confermando un profilo clinico e concreto.

Nome: Kim Ji-woo

Data di nascita: 2 gennaio 2009

Nazionalità: sudcoreano

Ruolo: centravanti

Squadra: NK Osijek

Assomiglia a: Ahn Jung-Hwan

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