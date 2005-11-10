Tra le sorprese del Mondiale Under 17 spicca il terzino destro della Croazia Luka Posavec, nato il 15 aprile 2009 e punto di forza dell'NK Osijek. Cresciuto nel settore giovanile del club croato, ha bruciato le tappe del percorso formativo distinguendosi per una precocità fuori dal comune, che lo ha portato ad affacciarsi giovanissimo in prima squadra nel massimo campionato croato (HNL). Punto fermo e titolare inamovibile della Selezione Under 17 della Croazia al Mondiale di categoria, rappresenta uno dei profili difensivi più interessanti del panorama giovanile europeo.

Caratteristiche tecniche

Con un'altezza di 1,85 metri per circa 79 kg e destro di piede, Posavec incarna la figura del terzino moderno, abbinando un'imponente struttura fisica — nettamente superiore alla media dei pari età — a un notevole dinamismo lungo la corsia di destra. Dotato di grande efficacia nei duelli individuali, nei contrasti e nel gioco aereo, sa farsi valere sia nella marcatura che nelle fasi di spinta. Oltre al suo ruolo naturale in una difesa a quattro, garantisce un'ottima versatilità tattica: la sua fisicità e la qualità nelle letture gli consentono infatti di agire anche come esterno a tutta fascia o come mediano di contenimento in mezzo al campo.

Nome: Luka Posavec

Data di nascita: 15 aprile 2009

Nazionalità: croato

Ruolo: terzino destro

Squadra: NK Osijek

Assomiglia a: Šime Vrsaljko

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