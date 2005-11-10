Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2

Il viaggio di Sportissimo continua. È online il secondo numero del mensile digitale gratuito nato per raccontare lo sport a 360 gradi, tra grandi protagonisti, storie da scoprire e approfondimenti.

La copertina di ottobre punta i riflettori sulla Premier League, con Erling Haaland e i grandi protagonisti del calcio inglese. Al centro del numero, l'inchiesta “Bazooka e pistole” analizza il dominio economico del calcio britannico, le strategie di mercato e gli equilibri del panorama internazionale, con uno sguardo anche al caso Manchester City.

Spazio anche alla storia del Pallone d’Oro, che raggiunge i 70 anni tra successi, sorprese e polemiche, e al futuro dell’Inter, con un focus sui giovani talenti del settore giovanile nerazzurro. Tra le storie da non perdere, il percorso di Fabrizio Cacciatore dal campo alla panchina, il centenario della Fiorentina raccontato attraverso una maglia speciale e il viaggio nel mondo del Beşiktaş Park, lo stadio che ha raccolto l’eredità del leggendario İnönü.

Sportissimo allarga lo sguardo anche oltre il calcio. Nel nuovo numero trovano spazio il collezionismo e l’autenticità degli autografi sportivi, con un approfondimento dedicato al valore della certificazione, il calcio arcade degli anni Ottanta e Novanta, i segreti del paddock di Formula 1 e la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Márquez che ha segnato un’epoca della MotoGP.

Completano il magazine l’intervista al campione del nuoto Simone Cerasuolo, il racconto della rinascita dell’hockey a Milano, le notizie dalle diverse discipline sportive, le novità di prodotto e i libri dedicati al mondo dello sport.

Sportissimo è un supplemento mensile gratuito di TuttoMercatoWeb.com, pensato per chi ama lo sport in ogni sua forma: un magazine digitale da sfogliare per ritrovare protagonisti, curiosità e storie che meritano di essere raccontate.

Il secondo numero è disponibile gratuitamente online.

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