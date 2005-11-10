Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr

Quando deve intervenire il VAR? Il numero di novembre di Sportissimo, il mensile digitale gratuito, parte dalla domanda che continua a dividere arbitri, allenatori e tifosi. Lo speciale di copertina sul "metodo Orsato" analizza il nuovo indirizzo arbitrale, gli episodi più contestati delle prime dieci giornate di Serie A e la difficoltà di garantire decisioni uniformi.

Kimi Antonelli è campione del mondo: come è arrivato al titolo e cosa può vincere ancora? Le pagine dedicate alla Formula 1 ripercorrono i momenti decisivi della sua affermazione, il rapporto con Toto Wolff e il sostegno della famiglia. Al più giovane iridato della storia è dedicato anche un omaggio fotografico.

Sarah Fahr si racconta in esclusiva a Sportissimo. Gli inizi in una famiglia di sportivi, la scelta di lasciare casa, gli infortuni e la conquista dell'oro olimpico: la centrale dell'Imoco Conegliano e della Nazionale parla delle esperienze che l'hanno formata, del lavoro con Julio Velasco e degli stimoli che trova dopo ogni vittoria. Fuori dal campo, spazio alle sue passioni e ai viaggi che sogna.

Nel tennis, Jannik Sinner volta pagina con Magnus Norman. Cosa può aggiungere al suo gioco il tecnico che ha guidato Stan Wawrinka a tre titoli Slam? Dalla gestione delle partite sulla terra battuta alla varietà dei colpi, ecco i possibili sviluppi del lavoro al fianco di Simone Vagnozzi. E con le ATP Finals di Torino alle porte, Sportissimo presenta i partecipanti, i punti di forza e le incognite dei favoriti, il calendario e il regolamento del torneo.

Pisilli, Lulli e i talenti che crescono a Trigoria sono al centro di "Roma caput mundi": storie di ragazzi che conquistano la prima squadra e di altri che cercano spazio lontano dalla Capitale. Per Gennaro Gattuso, invece, la Lazio è l'occasione della ripartenza: dopo la delusione azzurra, Ringhio ritrova risultati e fiducia attraverso il lavoro sul campo e la gestione dello spogliatoio.

Simone Del Nero non ha dimenticato il calcio, ma oggi ha scelto un'altra vita. Nella lunga intervista all'ex trequartista, i ricordi di Baggio, Guardiola, Mazzone e Matuzalem si intrecciano con gli infortuni, il peso dei giudizi e le amicizie rimaste. Oggi insegna la tecnica ai ragazzi e coltiva una passione che potrebbe portarlo a MasterChef.

La storia delle maglie del Monza, dalle prime divise celesti ai nuovi kit ispirati anche all'autodromo, incontra quella dello stadio Alberto Picco: il primo capitano dello Spezia, le imprese sul campo, il legame con la città e la maglia del 120° anniversario. Le immagini del progetto del nuovo San Siro mostrano invece come potrebbe cambiare la casa di Milan e Inter e l'intero quartiere.

Quanto vale davvero la figurina di Maradona che tutti cercano? Nelle pagine di memorabilia, la distinzione fra il richiamo del mito e il valore della nuova edizione Panini. Due libri portano poi dentro mondi molto diversi: Piccoli calciatori grandi sogni" di Giulio Mola, sulle aspettative e le contraddizioni del calcio giovanile, e "Universo NBA" di Flavio Vanetti e Davide Chinellato, fra storie, rivalità e protagonisti delle trenta franchigie.

Le notizie dal mondo comprendono il Golden Boy, la livrea speciale dell'Audi in Formula 1, il doppio incarico di Luca Banchi fra Milano e Nazionale, i percorsi del Giro d'Italia e del Giro d'Italia Women, la stagione degli sport invernali su Eurosport e la nuova paternità di Hernán Crespo.

Completano il numero i set LEGO a tema sportivo e le prove delle cuffie SteelSeries Arctis Nova Pro Omni e degli occhiali smart Nilox Lapaz.

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